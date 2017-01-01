В АП передумали расследовать “плагиат” выступления Зеленского в Брюсселе

У Зеленского заявили, что во всем виноваты “стереотипные подходы” к подготовке речи.

В Администрации президента считают, что нелепый “плагиат” речи президента Зеленского и пятого президента Порошенко - это результат “стереотипного подхода” к подготовке выступлений. Об этом передают Українські новини, ссылаясь на официальный ответ АП.

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В АП рассказали, что отказались от проведения служебного расследования по факту плагиата речей двух президентов.

Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления Президента Украины, было принято решение об отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом, - ответили в АП.

Ответ на запрос ukranews.com

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Кроме того, на Банковой отметили, что большой проблемы в этом не видят, поскольку “текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Владимир Зеленский”.

Напомним, Зеленского обвинили в плагиате речи Порошенко. Нынешний президент использовал целый абзац речи своего предшественника, выдав его за свои мысли.