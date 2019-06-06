"Украина говорит на одном языке": Порошенко призвал не обвинять Зеленского в плагиате

По мнению политика, важно, что необходимость сотрудничества с ЕС и НАТО была подтверждена во время визита президента в Брюссель.

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Петр Порошенко прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в том, что речь о сотрудничестве с НАТО является плагиатом слов бывшего президента. Об этом он заявил на брифинге, трансляция велась в его Facebook.

Экс-президент подчеркнул, что очень рад, что первый визит нового президента состоялся именно в Брюссель. Также политик доволен, что курс на НАТО и ЕС остался неизменным.

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“Хорошо, что в переговорах, я абсолютно разделяю эту позицию, было четко указано о необходимости сотрудничества с НАТО. Не надо использовать слово “плагиат“ или не “плагиат“, это абсолютно нормально“, - заявил он.

“Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и про интеграцию в НАТО, и про интеграцию в ЕС“, - отметил Порошенко.

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“Но хотелось бы услышать больше, потому что есть наработки о нескольких союзах, и ЕС готов с нами заключать эти союзы. Это союз энергетический, шенгенский союз, диджитальный союз (национальные тарифы в условиях роуминга)“, - поделился экс-президент.

Также он высказал мнение, что саммит Украина-ЕС не обязательно было объявлять в Киеве - его можно было провести в Харькове, Одессе или Днепре, чтобы европейцы убедились в поддержке украинцами европейской интеграции.

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Напомним, ранее Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского разъяснить директивы, с которыми Леонид Кучма ездил в Минск.