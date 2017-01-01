Следователи, в частности, допросят Яценюка, Турчинова и Луценко.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начинает допрос свидетелей по делу о сдаче Крыма высшими должностными лицами Украины.

Об этом написал адвокат Виталий Сердюк на странице в Facebook.

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По его словам, первыми будут допрошены “представители военного руководства страны, которые владеют информацией об умышленной преступной бездеятельности на тот момент руководства страны, повлекшей потерю Крыма“: бывший и.о. министр обороны Игорь Тенюх; экс-начальник Генерального штаба - Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Владимир Замана; бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Виктор Муженко; бывший начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Михаил Куцин; экс-первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

В частности, Владимир Замана заявлял, что 1 марта 2014 года в Генеральном штабе была подготовлена операция по перебросу личного состава на территорию Крыма для деблокирования военных частей, был подготовлен личный состав, загружены самолеты, которые поднялись в воздух и дошли до морского побережья континентальной Украины, после этого летчики получили противоправную команду, развернулись назад, сели на аэродромы базирования, откуда они вылетели, разгрузили личный состав и на этом все закончилось. Также Крым не был сохранен из-за отказа СНБО 28.02.2014 вводить военное положение.

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Виктор Назаров рассказывал о готовящемся в 2014 году усилении военных группировок в Крыму. И заявил: “Я считаю, что спасти Крым для Украины в марте 2014-го не было поздно. Мы были готовы вводить войска в первой неделе марта. И уже были поставлены задачи военно-транспортной авиации о переброске. Это не сделали по приказу начальника Генштаба, хотя самолеты уже были в воздухе“. Начальником Генштаба на тот момент был Михаил Куцин.

Игорь Тенюх заявлял, что на заседании СНБО 23.03.2014 его план защиты Крыма членами СНБО, в том числе и Арсением Яценюком и Сергеем Пашинским, поддержан не был.

При этом бывший руководитель Нацгвардии и в дальнейшем министр обороны Степан Полторак сказал: “Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма“.

Как сообщалось 5 июня, экс-глава крымского Совмина обратится в ГБР с требованием наказать тех, кто сдал Крым.