Экс-глава крымского Совмина обратится в ГБР с требованием наказать тех, кто сдал Крым

По мнению Анатолия Могилева, территориальную целостность Украины в 2014 году мог бы уберечь ряд решительных действий со стороны тех, кто был тогда у власти.

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Лидер партии “Независимость“, экс-глава крымского Совмина Анатолий Могилев готовит материалы для обращения в Государственное бюро расследований, требуя наказать политиков и чиновников, виновных в сдаче Крыма.

Об этом Могилев рассказал в программе “HARD з Влащенко“ на канале Zik.

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“Наша общественная организация и партия “Независимость“ сейчас занимается этим вопросом. Это госизмена, когда чиновники, силовики такого уровня не принимают никаких мер для наведения порядка и сохранения территориальной целостности Украины“,- уверен политик.

Могилев также подчеркнул, что если бы адекватные меры были приняты по Крыму сразу, то не было бы и военного конфликта на Донбассе.

“Я знаю точно, что был радиоперехват СБУ разговоров силовиков, захвативших админздания в Крыму. И там прозвучало от кураторов “зеленых человечков“, что если украинская власть начнет применять силу для извлечения этих “господ“ из захваченных помещений, то их оттуда эвакуируют и данную проблему закроют. Тем более, что все захватчики были без опознавательных знаков, доказать их причастность к какому-либо государству было невозможно, их бы просто отозвали – и все“,- рассказал Могилев.

Кроме того, лидер “Независимости“ обвинил власти майдана в материальной и политической заангажированности.

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“Если кто-то не выполняет своих прямых функций, значит, есть мотивация, значит, это кому-то выгодно. Из этого делаем вывод, что избиратели Крыма, гражданам, которые в Киеве пришли к власти, были не нужны. Поэтому плюнули на Крым. Я не исключаю и материальной заинтересованности…Тем более, что в публичных заявлениях отдельных политиков звучали и вполне конкретные цифры. Например, в 20 миллионов долларов за то, чтобы пустить воду в Крым. Так можно ведь предположить, что кому-то из киевских руководителей предложили еще более крупную сумму – за непротиводействие захвату территорий?“,- подчеркнул Анатолий Могилев.

Как сообщалось, в марте 2018 года представители Украины в Организации Объединенных Наций созвали заседание Совета Безопасности из-за ситуации в аннексированном Российской Федерацией Крыму - перед незаконным проведением оккупантами выборов президента России.