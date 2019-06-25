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“Это предательство Украины и принципов ЕС”: Луценко о решении ПАСЕ

Комментариев: 8
Генпрокурор считает, что возвращение РФ в ПАСЕ - это прямое предательство Украины и принципов Евросоюза.
Луценко недоволен решением ПАСЕ
Луценко недоволен решением ПАСЕ
facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко крайне негативно охарактеризовал возвращение РФ в ПАСЕ. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

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Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой.

Санкции против России никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества.

Если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое, - заявил Луценко.

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Луценко отметил, что Генпрокуратура будет и дальше искать новые доказательства вины РФ в катастрофе МН17. Задачей дипломатов Луценко видит борьбу за решение международных судов. В СНБО, по словам Луценко, должны ввести полномасштабные санкции против РФ, а Зеленский, как президент, должен возглавить процесс защиты национальных интересов.

Напомним, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Соответствующую процедуру по обжалованию полномочий делегации РФ начали по инициативе украинской стороны.

 

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Теги: ПАСЕ, Луценко, РФ, решение
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Комментариев (8)
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АХТИАР    25.06.2019, 13:39
Оценка:  0
АХТИАР
предали вы украину-когда затевали майдан и слили крым
Коляка    25.06.2019, 13:30
Оценка:  +1
Коляка
уопоротая кастрюля сказало
tulchanin    25.06.2019, 13:27
Оценка:  +3
tulchanin
То "глупую" Германию убеждали что "Северный поток 2" им не нужен и даже вреден, теперь "глупых" членов ЕС убеждают что они неправильно понимают принципы ЕС.
Так это... по украински, что ли.
Бигсэм    25.06.2019, 13:24
Оценка:  +2
Бигсэм
Югик, ты откуда взялся?
Афганец    25.06.2019, 13:23
Оценка:  +3
Афганец
Да чихать, что считает какой-то прокуроришка!
VSHIVANKA    25.06.2019, 12:56
Оценка:  +9
VSHIVANKA
МАЙДАУНЫ , КАК ВЫ ЕЩЁ НЕ ПОЙМЁТЕ , ЧТО ВЫ НАХЕР НЕ ВСРАЛИСЯ ЕВРОПЕ ?!
ВАШИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ТЕРЯЮТ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ЕВРОПЕ , МНОГИЕ СТРАНЫ ОТКРОВЕННО ПЛЮЮТ НА ХОТЕЛКИ СЫШЫА , ОТ КОТОРЫХ НИКОМУ НЕТ ПОЛЬЗЫ ....)))
Da-Gabon    25.06.2019, 12:55
Оценка:  +8
Da-Gabon
А вообще своим майданом Европу неплохо проучили.
Зорян_и_Шкиряк    25.06.2019, 12:50
Оценка:  +7
Зорян_и_Шкиряк
Это бизнес и ничего боле. Украина тоже охотно продаётся за деньги.
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