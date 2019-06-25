“Это предательство Украины и принципов ЕС”: Луценко о решении ПАСЕ

Генпрокурор считает, что возвращение РФ в ПАСЕ - это прямое предательство Украины и принципов Евросоюза.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко крайне негативно охарактеризовал возвращение РФ в ПАСЕ. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

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Оценка решения ПАСЕ очевидна. Это - предательство Украины и принципов ЕС. Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой.

Санкции против России никогда не были добровольными. Все эти годы они принимались и продолжались под давлением объединенных усилий всех ветвей украинской власти, которая опиралась на активную антипутинскую позицию общества. Если хотим и дальше удерживать и усиливать санкции против агрессора - каждый должен делать свое, - заявил Луценко.

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Луценко отметил, что Генпрокуратура будет и дальше искать новые доказательства вины РФ в катастрофе МН17. Задачей дипломатов Луценко видит борьбу за решение международных судов. В СНБО, по словам Луценко, должны ввести полномасштабные санкции против РФ, а Зеленский, как президент, должен возглавить процесс защиты национальных интересов.

Напомним, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Соответствующую процедуру по обжалованию полномочий делегации РФ начали по инициативе украинской стороны.