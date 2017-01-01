Гриценко посадил Зеленского и Путина за шахматную доску
Лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий Гриценко снял видеоролик с президентом Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Ролик опубликован в Facebook.
У нас нет права на ошибку. Время компетентных и ответственных решений. Вместе- победим! - написал Гриценко.
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В ролике снимаются актеры, которые очень похожи на Путина и Зеленского. По сценарию лидеры двух стран встретились за шахматной доской. В какой-то момент Зеленский рискует проиграть.
Именно в этот момент появляется сам Гриценко и помогает Зеленскому выиграть. Таким образом политик решил намекнуть на сотрудничество с президентом.
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В конце ролика Зеленский и Гриценко радуются победе и обнимаются, а Путин - вне себя от злости.
Напомним, Гриценко жестко ответил Вакарчуку в прямом эфире. Политики поссорились в прямом эфире и обменялись оскорблениями.
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