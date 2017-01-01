В Запорожье осудили женщину, которая выбросила ребенка с третьего этажа

Суд признал ее виновной в покушении на убийство.

В Запорожье состоялся суд над женщиной, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила с балкона третьего этажа 5-месячную девочку. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области.

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В ноябре 2017 года компания из нескольких человек выпивала в одной из квартир Запорожья. 39-летняя запорожанка пришла на празднование с 5-месячной дочерью.

В первое время все было хорошо и спокойно. Потом алкоголь закончился и мать девочки пошла купить еще. Ребенок остался спать вместе с 44-летней хозяйкой квартиры. В какой-то момент девочка проснулась и начала плакать. Это начало раздражать пьяную женщину. Она взяла коляску с малышкой и выбросила с балкона третьего этажа.

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Девочка получила тяжелые травмы, но выжила.

Коллегия судей Ленинского районного суда признала её виновной в совершении законченного покушения на умышленное убийство, совершенное в отношении малолетнего ребенка. За свой поступок она проведет десять лет в тюрьме.

Напомним, в Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм ребенок скончался на месте.