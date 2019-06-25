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Зеленский в июле поедет в Канаду

Комментариев: 3
Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Зеленский в июле планирует поездку в Канаду
Зеленский в июле планирует поездку в Канаду
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отправиться в Канаду с визитом 1-3 июля.

Об этом указано на сайте главы государства.

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Известно, что Зеленский будет принимать участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Конференция пройдет в Торонто.

Кроме того, запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Зеленский встретится с украинской общиной Канады.

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Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в мае получил 12 тысяч гривен зарплаты. В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. При этом новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных сборов и налогов.

Также президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и изменил должности руководящему составу АП.

 

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Теги: Зеленский, Канада, Торонто, поездка
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Комментариев (3)
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Мыкола    25.06.2019, 20:31
Оценка:  0
Мыкола
Какого хрена ? Неужели Зе не понимает, что Украина им нужна только в качестве пушечного мяса против России !
Андрей    25.06.2019, 20:29
Оценка:  0
Андрей
НЕ НАДО!!! Ты уже сьездил в Германию и Францию! После чего эти страны полным составом проголосовали за росию в ПАСЕ.
Мамай1648    25.06.2019, 20:26
Оценка:  +1
Мамай1648
на ПМЖ?
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