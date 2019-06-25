Зеленский в июле поедет в Канаду

Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Президент Украины Владимир Зеленский отправиться в Канаду с визитом 1-3 июля.

Об этом указано на сайте главы государства.

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Известно, что Зеленский будет принимать участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Конференция пройдет в Торонто.

Кроме того, запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Зеленский встретится с украинской общиной Канады.

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Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в мае получил 12 тысяч гривен зарплаты. В документе указано, что за май 2019 года Зеленский получил должностной оклад в размере 12 727 гривен. При этом новоизбранному президенту не было начислено за май никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных сборов и налогов.

Также президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и изменил должности руководящему составу АП.

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