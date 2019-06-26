Эскалация на Донбассе: семь раненых военных

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ 32 раза. Ранены пять украинских военнослужащих, двое получили боевые травмирования.

За сутки на Донбассе ранены 7 украинских военных Минобороны Украины

На Донбассе 25 июня сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены пять военнослужащих, двое получили боевые травмирования.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Невельского, Талаковки, Широкино и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали 13 раз: в районе населенного пункта Шумы, на окраинах Южного, вблизи Крымского, Новолуганского, Майского и Зайцево.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Широкино, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Павлополя, Водяного и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли один раз - возле Луганского.

Накануне сообщалось, что сепаратисты за сутки, 24 июня, 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз – из оружия, запрещенного минскими соглашениями, двое украинских военных получили ранения.

Как сообщалось 24 июня, вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе. Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан “Штирлиц“.