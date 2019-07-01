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НАТО уже 5 июля поднимет перед РФ вопрос украинских моряков

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Альянс потребует от России освободить украинских военнопленных.
НАТО и РФ обсудят тему Украины
НАТО и РФ обсудят тему Украины

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Представители США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

В Брюсселе в пятницу, 5 июля, состоится заседание Совета НАТО-Россия, на повестке дня вопрос Украины. О результатах встречи будет сообщено на пресс-брифинге.

“Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг осуществит подход к прессе в пятницу, 5 июля 2019 года, чтобы проинформировать средства массовой информации о заседании Совета НАТО-Россия на правах председательствующего“, - сообщает пресс-служба Альянса.

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Ожидается, что пресс-брифинг состоится ориентировочно в 13:00 (14:00 по Киеву). 25 июня постоянный представитель СЩА при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО.

Она сообщила, что американская сторона предложила провести встречу Совета Россия - НАТО 5 июля.

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В тот же день Столтенберг заявил, что планируется провести заседание Совета НАТО-Россия, на котором будет поднят вопрос нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, в Одессе сегодня стартовали международные учения “Си Бриз-2019“

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Теги: НАТО, Украина, РФ, моряки, военнопленные
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