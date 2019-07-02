В зоне ООС засекли российскую станцию радиопомех Р-378А

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе автоматизированную станцию радиопомех.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе станцию радиопомех Р-378а, которую производит российский концерн "Созвездие".

Об этом сообщается в отчете миссии.

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"30 июня патруль СММ видел одну автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в населенном пункте Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в сообщении.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника.

В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer. Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракеты в машину.

В результате инцидента погибли два человека: водитель Сергей Майборода и боевой медик Ирина Шевченко. Военный, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.