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В зоне ООС засекли российскую станцию радиопомех Р-378А

Комментариев: 2
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе автоматизированную станцию радиопомех.
Станцию радиопомех Р-378а производит российский концерн "Созвездие"
Станцию радиопомех Р-378а производит российский концерн "Созвездие"
sozvezdie.su

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе станцию радиопомех Р-378а, которую производит российский концерн "Созвездие".

Об этом сообщается в отчете миссии.

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"30 июня патруль СММ видел одну автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в населенном пункте Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в сообщении.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника.

В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer. Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракеты в машину.

В результате инцидента погибли два человека: водитель Сергей Майборода и боевой медик Ирина Шевченко. Военный, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.

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Теги: Донбасс, ОБСЕ
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Комментариев (2)
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Woodbrother    02.07.2019, 11:15
Оценка:  +1
Woodbrother
Отбойным молотком буряты вырубили из шахты . Кто не верит, спросите на кремле.
LoveFreedom    02.07.2019, 11:50
Оценка:  0
LoveFreedom
ну так...это местные буряты))
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