Назван министр, который заработал больше всех в мае

Самым высокооплачиваемым министром в мае стал Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заработал больше всех своих коллег по цеху в мае 2019 года. Об этом пишет Обозреватель.

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Климкин в мае заработал 130 тысяч гривен. При этом его официальный оклад равен 5818 гривен. В прошлом месяце Климкину насчитали 62,4 тысячи гривен материальной помощи для оздоровления.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых министром министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Он заработал 118,2 тысячи гривен. Далее по рейтингу министр обороны Степан Полторак. Он заработал 85,8 тысячи гривен.

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Меньше всех заработал министр информационной политики Юрий Стец - 16,5 тысячи гривен. Немного больше у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка - 28,3 тысячи гривен, а также у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун - 32,1 тысячи гривен.

Зарплата премьер-министра Гройсмана в мае составила 37,5 тысячи гривен.

Напомним, украинцам назвали сумму зарплаты Зеленского. Сумма оклада президента небольшая.