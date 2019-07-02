Забрал и сбежал: В Днепре мужчина похитил дочь своей сожительницы

Ребенка пытались вывезти в другой город.

В Днепре бывший сожитель похитил ребенка у своей экс-возлюбленной и пытался вывезти его в другой город. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

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Вчера около 21:00 в полицию обратилась напуганная женщина. Она сообщила, что ее маленькую дочь похитил экс-возлюбленный. По ее словам, она является матерью-одиночной. Бывший сожитель не имеет никаких прав на двухлетнего ребенка.

Мужчина воспользовался удобным моментом, забрал ребенка и сбежал. Позже он сообщил матери малышки, что увозит ее в другой город. Полицейские передали информацию коллегам. На автовокзале сообщили, что похожий мужчина с ребенком сел в автобус на Одессу. Автобус перехватили по пути. Злоумышленника и ребенка в автобусе не было.

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Позже полицейские в центре Днепра увидели подозрительного мужчину с ребенком. Увидев патрульных, он пытался убежать на такси. Его остановили. Малышку вернул матери. Полицейские разбираются в ситуации.

Напомним, во Львовский области женщина инсценировала свое похищение: известны детали. Женщина все это сделала для того, чтоб подтолкнуть мужа на поступок.