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Забрал и сбежал: В Днепре мужчина похитил дочь своей сожительницы

Комментариев: 1
Ребенка пытались вывезти в другой город.
Ребенка передали матери
Ребенка передали матери
facebook.com/dnipropolice

В Днепре бывший сожитель похитил ребенка у своей экс-возлюбленной и пытался вывезти его в другой город. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

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Вчера около 21:00 в полицию обратилась напуганная женщина. Она сообщила, что ее маленькую дочь похитил экс-возлюбленный. По ее словам, она является матерью-одиночной. Бывший сожитель не имеет никаких прав на двухлетнего ребенка.

Мужчина воспользовался удобным моментом, забрал ребенка и сбежал. Позже он сообщил матери малышки, что увозит ее в другой город. Полицейские передали информацию коллегам. На автовокзале сообщили, что похожий мужчина с ребенком сел в автобус на Одессу. Автобус перехватили по пути. Злоумышленника и ребенка в автобусе не было. 

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Позже полицейские в центре Днепра увидели подозрительного мужчину с ребенком. Увидев патрульных, он пытался убежать на такси. Его остановили. Малышку вернул матери. Полицейские разбираются в ситуации.

Напомним, во Львовский области женщина инсценировала свое похищение: известны детали. Женщина все это сделала для того, чтоб подтолкнуть мужа на поступок. 

 

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Теги: полиция, похищение, сожитель, Днепр
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Комментариев (1)
Дром    02.07.2019, 16:46
Оценка:  0
Дром
Это всем мужчинам наука: признавать своих детей официально, что б потом иметь на них хоть какие-то права.
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