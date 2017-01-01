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В Польше пьяный мужчина угнал советский танк и катался по центру города

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Полиция задержала пьяного водителя, который вечером разъезжал на старом советском городе по центру города в Польше.
В польском городе угнали Т-55
В польском городе угнали Т-55
wiadomosci.wp.pl

В городе Паенчно Лодзинского воеводства полиция арестовала мужчину, который ездил по улицам на угнанном советском танке Т-55. Об этом в понедельник, 17 июня сообщило Newsweek.

Полицейские вечером получили сообщение, что старый советский танк разъезжает по главной улице города.

Неназванный 49-летний водитель, который похитил танк, отвечал только за то, чтобы ставить и снимать танк с прицепа. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, водитель, будучи нетрезвым, решил сам сесть в танк и покататься.

Когда свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину, которая не была застрахована, на главной улице города. Вместе с пьяным водителем был еще один человек, который, вероятно, просто катался вместе с ним.

Пока не известно, нанес ли похититель танку какой-то серьезный ущерб улице. Полиция задержала хулигана. Когда он протрезвел, его допросили. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе".

Сообщается, что даже если ущерб не будет обнаружен, мужчину все равно могут осудить на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Т-55 простоял на улице до пяти утра, после чего его тягач его оттранспортировал.

Ранее сообщалось, что польские пограничники не пустили в Украину "евробляху" за 10 миллионов.

Напомним, в прошлом году в Польше трое мужчин угнали авто у украинского таксиста.

 

 

 

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Теги: Польша, курьезы, танки, угон
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Источник: korrespondent.net

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