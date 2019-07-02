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Детективы Портнова готовы к поискам офшоров Порошенко в Панаме

Комментариев: 5
Экс-замглавы АП передал формальные полномочия адвокатам и детективам за рубежом.
Портнов отправил детективов на поиск активов Порошенко
Портнов отправил детективов на поиск активов Порошенко
УНИАН

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Бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов нанял адвокатов, которые будут представлять его интересы в Панаме в контексте поиска офшоров Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Закончил процедуры передачи полномочий адвокатам и детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров“, - написал он.

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“Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я ожидаю от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов“, - добавил Портнов.

“Буду немедленно информировать вас о первых результатах. Не переключайтесь“, - пообещал он. Напомним, вчера Госбюро расследований подтвердило обыски на телеканале “Прямой“.

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Теги: Портнов, Порошенко, активы, офшоры, Панама, детективы, адвокаты
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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    02.07.2019, 17:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Если оффшоры не используются с целью совершения преступления, это не является криминальной деятельностью" Это по отношению к Данилюку! Чем он "лучше" остальных?
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 17:27
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Нравится или нет, но и уЗеленский пользуется оффшорами! Его тоже за это посадить?
foster12    02.07.2019, 17:07
Оценка:  +1
foster12
Да его с у к у самого давно пора сажать....
Woodbrother    02.07.2019, 17:03
Оценка:  +3
Woodbrother
Миллиарды, прогапженные припокупке вышек бойко слабо найти ? Ригивонялам за життя тырить можно, они свои.
T-REX2    02.07.2019, 17:01
Оценка:  -3
T-REX2
хряка на сало
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