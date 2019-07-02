Детективы Портнова готовы к поискам офшоров Порошенко в Панаме

Экс-замглавы АП передал формальные полномочия адвокатам и детективам за рубежом.

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Бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов нанял адвокатов, которые будут представлять его интересы в Панаме в контексте поиска офшоров Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Закончил процедуры передачи полномочий адвокатам и детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров“, - написал он.

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“Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я ожидаю от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов“, - добавил Портнов.

“Буду немедленно информировать вас о первых результатах. Не переключайтесь“, - пообещал он. Напомним, вчера Госбюро расследований подтвердило обыски на телеканале “Прямой“.