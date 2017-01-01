Суд признал уважительной неявку Савченко в суд из-за агитации

Заседание по избранию меры пресечения в отношении нардепа снова отложили.

Савченко уехала агитировать и не явилась в суд УНИАН

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Коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для нардепа Надежды Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает Лига.

“При этом суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной и в который раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечени“, - отметили в ведомстве.

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Следующее заседание назначено на 27 августа. 7 мая Броварской горрайонный суд Киевской области также отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении срока содержания под стражей против Савченко и Владимира Рубана.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд удовлетворил жалобу Надежды Савченко.