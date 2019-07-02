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Путин предложил МВД еще упростить прием украинцев в гражданство РФ

Комментариев: 13
Президент РФ поручил министерству проанализировать практику приема в гражданство и при необходимости упростить ее еще больше.
Путин решил снова "спасать" украинцев гражданством
Путин решил снова "спасать" украинцев гражданством
EPA/UPG

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Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать правоприменительную практику упрощенного приема в гражданство России украинцев. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с Путиным.

“МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке“, - говорится в поручении.

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При необходимости президент России предлагает после анализа внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций. Сроком выполнения поручения указано 1 августа 2019 года.

Напомним, ранее полсони жителей оккупированного Донбасса получили себе паспорта РФ.

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Теги: МВД РФ, Путин, гражданство РФ, паспорта, украинцы
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Комментариев (13)
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Мухоморище    02.07.2019, 18:59
Оценка:  +2
Мухоморище
Х#ли,работать и размножаться вяликие уже самостоятельно не могут.Даже любой наш в@тник,желающий получить гражданство московии,на десять голов выше в своём умственном и физическом развитии коренного расиянина.
VSHIVANKA    02.07.2019, 18:59
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ПУТИН ГЕНИАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ .....)))
РОССИЯ , ПОЛЬША , ВЕНГРИЯ И РУМЫНИЯ ВСКОРЕ ОТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ОДНО НАЗВАНИЕ ОСТАВЯТ .. ...)))
WTF2wtf    02.07.2019, 19:01
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ху-йло оно конченое, опустившее Донбасс ...
WTF2wtf    02.07.2019, 19:01
Оценка:  +2
WTF2wtf
и сделавшее единолично Украину с россией кровными врагами, начав войну против Украины и оккупировав два украинских региона ...
WTF2wtf    02.07.2019, 18:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
"Упростить еще больше"???
Царек оккупантов тупо издевается над местными Донбасса???
WTF2wtf    02.07.2019, 19:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
Оно собирается чморить оккупированный Донбасс еще лет 20, судя по этому его "упрощению" для дебилов???
П    02.07.2019, 18:57
Оценка:  +2
П
Скоро будут доплачивать за этот говно-паспорт.
Ira0956    02.07.2019, 18:48
Оценка:  -6
Ira0956
ВСУ сбили дрон миссии ОБСЕ в районе Золотого
2 июля 2019

ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
WTF2wtf    02.07.2019, 18:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Да иди нахyй, конченый бот путинский ...
MNI1957    02.07.2019, 18:47
Оценка:  +4
MNI1957
путлер! иди ты.ну ты понял.за одно вместе с ес
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 18:46
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
А как насчет китайцев?
Колишній-східняк    02.07.2019, 18:46
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Скоро нас завалят своими паспортами прямо с воздуха.
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 18:47
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Будут отлавливать на улицах и принудительно орусячивать
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