Путин предложил МВД еще упростить прием украинцев в гражданство РФ
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Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать правоприменительную практику упрощенного приема в гражданство России украинцев. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с Путиным.
“МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке“, - говорится в поручении.
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При необходимости президент России предлагает после анализа внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций. Сроком выполнения поручения указано 1 августа 2019 года.
Напомним, ранее полсони жителей оккупированного Донбасса получили себе паспорта РФ.
РОССИЯ , ПОЛЬША , ВЕНГРИЯ И РУМЫНИЯ ВСКОРЕ ОТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ОДНО НАЗВАНИЕ ОСТАВЯТ .. ...)))
Царек оккупантов тупо издевается над местными Донбасса???
2 июля 2019
ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения.