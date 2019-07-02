Путин предложил МВД еще упростить прием украинцев в гражданство РФ

Президент РФ поручил министерству проанализировать практику приема в гражданство и при необходимости упростить ее еще больше.

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Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать правоприменительную практику упрощенного приема в гражданство России украинцев. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии с Путиным.

“МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке“, - говорится в поручении.

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При необходимости президент России предлагает после анализа внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций. Сроком выполнения поручения указано 1 августа 2019 года.

Напомним, ранее полсони жителей оккупированного Донбасса получили себе паспорта РФ.