Военный самолет упал во время учебного полета в Харьковской области

Пилот не пострадал, специальная комиссия будет выяснять причины крушения .

Самолет разбился во время учебно-тренировочного полета mil.gov.ua

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В Харьковской области во время учебно-тренировочного полета военного самолета он упал и разбился. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

“Около 16:00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета ВС очередного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла сложная внештатная ситуация“, - говорится в сообщении.

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Пилот сообщил о ней группе руководства полетов. Было принято решение о катапультировании.

После приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.

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Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

“Благодаря уверенным действиям руководителя полетов и умелым действиям курсанта жертв и пострадавших нет. Назначена специальная комиссию, которая будет выяснять причины аварии“, - отметило ведомство.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет Шарм-эль-Шейх - Харьков экстренно сел в “Борисполе“.