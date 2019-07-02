Сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде

Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев своим внешним видом во время официального визита в Канаде.

Она прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Однако,деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви и считается моветоном.

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Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Поклонники указывают, что наряд Елены выглядит очень стильно, а другие критикуют первую леди за то, что она не соблюдает стиль.

Жена Зеленского надела босоножки facebook.com/president.gov.ua

Интересный факт в том, что пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовала обрезанное фото, а на официальной странице в Facebook добавила полное.