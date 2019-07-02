Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде

Комментариев: 15
Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.
Зеленская нарушила дресс-код
Зеленская нарушила дресс-код
president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев своим внешним видом во время официального визита в Канаде.

Она прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Однако,деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви и считается моветоном.

Читай также: В Канаде заявили, что РФ нельзя было возвращать в ПАСЕ

Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Поклонники указывают, что наряд Елены выглядит очень стильно, а другие критикуют первую леди за то, что она не соблюдает стиль. 

Жена Зеленского надела босоножки
Жена Зеленского надела босоножки
facebook.com/president.gov.ua

Интересный факт в том, что пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовала обрезанное фото, а на официальной странице в Facebook  добавила полное.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом. Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.
Поделись:
Теги: казус, Канада, фото, соцсети, обувь, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
LoveFreedom    02.07.2019, 20:41
Оценка:  0
LoveFreedom
когда благодаря клоуну наших солдат убивают безнаказанно он путишествует))а що?я вам ничего не должен!)
Da-Gabon    02.07.2019, 20:39
Оценка:  -1
Da-Gabon
Упоротым сразу Надька босая вспомнилась. Струхнули.
LoveFreedom    02.07.2019, 20:39
Оценка:  +1
LoveFreedom
оооо.....попутешествует жинка за казенный счет хоть))вот халява ей подвалила,оторвется по полной)
foster12    02.07.2019, 20:27
Оценка:  +4
foster12
ЗЕ-боты активизировались....
Letohradek    02.07.2019, 20:23
Оценка:  +2
Letohradek
Кому может быть интересно в чем одет, недалекий квартальный баран, а тем более его жена?
Джо-кер    02.07.2019, 20:23
Оценка:  +3
Джо-кер
Спасибо, хоть не в лаптях)))).
bertal    02.07.2019, 20:15
Оценка:  -2
bertal
интересно каким уродам интересна ее обувь? важен результат .а не то во что она обута. по мне так может и босиком шеголять. только б политики работали на благо людей
Letohradek    02.07.2019, 20:24
Оценка:  +2
Letohradek
Какой от нее может быть результат? Такая же тупая как и охрыпший крысеныш ))
haarp    02.07.2019, 19:48
Оценка:  -3
haarp
можно деревенскую бабу забрать из деревни , но деревню из нее не заберешь
haarp    02.07.2019, 19:36
Оценка:  -5
haarp
быть селянкой это врожденное
ВАТА_FUCK    02.07.2019, 19:06
Оценка:  +4
ВАТА_FUCK
Туева хуча "советников", а подсказать некому! Нужны "советники" для советников, срочно
ВосставшийИзБана    02.07.2019, 19:57
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Так эти советники и советуют ходить в офис в шортах. Непонятно только почему артикль в Канаду в шортах не поехал.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь