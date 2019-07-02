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Зеленский прибыл с визитом в Канаду

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Зеленского пообщается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Зеленский прибыл в Канаду с официальным визитом
Зеленский прибыл в Канаду с официальным визитом
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом.

Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Как сообщалось 18 июня, Климкин назвал визиты Зеленского во Францию и Германию “разведкой боем“.

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Теги: Канада, Зеленский, Трюдо
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.07.2019, 09:38
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Зеленского пообщается... - это уже на малороссийский перешли?
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