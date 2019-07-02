Зеленский прибыл с визитом в Канаду
Зеленского пообщается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом.
Об этом сообщает Офис президента.
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Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.
Как сообщалось 18 июня, Климкин назвал визиты Зеленского во Францию и Германию “разведкой боем“.