Зеленский прибыл с визитом в Канаду

Зеленского пообщается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленский прибыл в Канаду с официальным визитом facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, прибыл в Канаду с официальным визитом.

Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

Как сообщалось 18 июня, Климкин назвал визиты Зеленского во Францию и Германию “разведкой боем“.