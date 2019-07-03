Порошенко отправил письма 18 лидерам Евросоюза

Порошенко возмущен возвращением России в ПАСЕ и требует Европу немедленно отреагировать на это.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что написал письма 18 руководителя ЕС и руководителям стран-членов Европейской Народной Партии с просьбой усилить давление на Росиию и заставить ее отпустить украинских заложников.

Об этом информирует Lb.ua.

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Порошенко отметил, что не может больше молчать со своей командой о действиях РФ. Он говорит, что в письмах подчеркнул важность возвращения к “вопросам введения санкций“.

Мы призвали политические силы в Украине подписать Евроатлантическую Хартию, чтобы зафиксировать наше движение в Евросоюз. ..наше движение в ЕС - это верховенство права, демократия, свободные выборы, свобода слова и благосостояние людей, а движение в НАТО - это безопасность и возвращения наших ребят с фронта домой..., - указывает Порошенко.

Более того, в письме лидер партии “Европейская солидарность“ написал, что ПАСЕ создали для того, чтобы бороться за права человека и за свободу, но сейчас они ставят под угрозу международный статус после возвращения РФ в Совет.

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Он говорит, что возвращение России происходит в то время, когда еще идет война на Донбассе, оккупанты используют репрессии в Крыму, а Кремль не спешит выполнять решение Международного трибунала по морскому праву.

Это они (ПАСЕ - прим.ред.) будут нас учить демократии? Мы должны действовать решительно - только от наших оппонентов мы не слышим ни одного комментария, они не собираются защищать государство, им нечего сказать, - подчеркнул Порошенко.

Не забыл бывший гарант упомянуть о том, что ПАСЕ сейчас больше интересуют выплаты России в бюджет организации, а не ценности и нормы Совета Европы.

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Порошенко добавил, что РФ пытается подорвать мощь демократического сообщества в защите верховенства права, навязать гибридный нарратив с трибуны ПАСЕ, а также получить индульгенцию для своих следующих международных преступлений.

Недавно в Раде приняли решение, продолжит ли украинская делегация работу в ПАСЕ.

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