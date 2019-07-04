Зеленский поздравил копов с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником. Об этом сообщает Офис президента на официальной странице в Facebook.
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Зеленский отметил, что ровно четыре года назад первые полицейские приняли присягу, а вместе с ней высокую ответственность перед украинцами.
Любой путь к настоящим изменениям всегда тернист, и на нем непременно есть и успехи, и ошибки. Ваше дело очень нелегкое ведь кроме обеспечения общественной безопасности, поддержания правопорядка и противодействия преступности, вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества. А его ожидания и требования - сверхвысокие, - написал Зеленский.
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Президент пожелал полицейским терпения, силы и мужества. Зеленский также поблагодарил копов за профессионализм и честное выполнение обязанностей в работе.
Напомним, ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе. Юлия Мендель посетила Генпрокуратуру 1 июля, но отказалась давать показания в связи с ее заявлением о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе.
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