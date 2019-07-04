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Зеленский поздравил копов с профессиональным праздником

Комментариев: 3
Президент принес свои поздравления всем сотрудникам полиции.
Зеленский поздравил копов
Зеленский поздравил копов
facebook.com/UA.National.Police

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником. Об этом сообщает Офис президента на официальной странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что ровно четыре года назад первые полицейские приняли присягу, а вместе с ней высокую ответственность перед украинцами.

Любой путь к настоящим изменениям всегда тернист, и на нем непременно есть и успехи, и ошибки. Ваше дело очень нелегкое ведь кроме обеспечения общественной безопасности, поддержания правопорядка и противодействия преступности, вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества. А его ожидания и требования - сверхвысокие, - написал Зеленский.

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Президент пожелал полицейским терпения, силы и мужества. Зеленский также поблагодарил копов за профессионализм и честное выполнение обязанностей в работе.

Напомним, ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе. Юлия Мендель посетила Генпрокуратуру 1 июля, но отказалась давать показания в связи с ее заявлением о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе. 

 

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Теги: президент, полиция, Зеленский, поздравления
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    04.07.2019, 14:59
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ФОРМУ СКОПИРОВАЛИ КАК У ХОЗЯЕВ В ФИЛЬМЕ " ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ "? ))))
dimasvetik    04.07.2019, 15:14
Оценка:  -2
dimasvetik
а ваша почта форму скопировала у нациков
Глод    04.07.2019, 14:51
Оценка:  +5
Глод
Желаю им поменьше машин разбивать.
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