ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе

Юлия Мендель посетила Генпрокуратуру 1 июля, но отказалась давать показания в связи с ее заявлением о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе.

Генеральная прокуратура в среду, 3 июля, направила запрос в Офис президента Украины относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook

Читай также: “Я - внучка Коломойского”: пресс-секретарь Зеленского сделала заявление ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины. ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила о случаях обстрела украинскими военными гражданских объектов в ответ на провокации сепаратистов.

"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Читай также: ГПУ советует Мендель спросить о госизмене Медведчука у СБУ Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах. Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.

В связи с данной ситуацией пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля 2019 года в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний. Однако, как заявили в прокуратуре, она отказалась давать показания и указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.