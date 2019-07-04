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ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе

Комментариев: 14
Юлия Мендель посетила Генпрокуратуру 1 июля, но отказалась давать показания в связи с ее заявлением о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе.
Юлию Мендель вызывали на допрос в ГПУ
Юлию Мендель вызывали на допрос в ГПУ
Iuliia Mendel/Facebook
Генеральная прокуратура в среду, 3 июля, направила запрос в Офис президента Украины  относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. 
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
 

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ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.
 
Как пояснили в ведомстве, речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила о случаях обстрела украинскими военными гражданских объектов в ответ на провокации сепаратистов.
 
"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
 

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Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.
 
В связи с данной ситуацией пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля 2019 года в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний. Однако, как заявили в прокуратуре, она отказалась давать показания и указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.
 

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В ГПУ уточнили, что на данный момент уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а запрос в Офис президента был направлен для разъяснения ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.
 
Напомним, 3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. 

 

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Теги: Генпрокуратура, спикер, ГПУ, Администрация Президента, допрос
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Комментариев (14)
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Туземун    04.07.2019, 11:19
Оценка:  -1
Туземун
Аллея Ангелов - это преступление ВСУ.... 2 мая Одесса и 9 мая Мариуполь - это преступление радикальной майдавони при поддержке госпереворотной влады.... На Донбассе обстреливают мирных людей, а в Киеве проводят гейпарад. Мерзкие ублюдки...
designandrey65    04.07.2019, 11:00
Оценка:  0
designandrey65
Говорит правду, никакая война без жертв мирного населения еще не обошлась.. это статистика. Стреляют и с одной и с другой стороны,,,не будьте наивными дурака...и верящими в пропаганду. Включайте мозги.
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 08:45
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Облить зеленкой и в мусорный бак! )))
nfhvyt    04.07.2019, 08:50
Оценка:  +1
nfhvyt
За что, за правду?
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 07:53
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Вишь ты как, хрупкая еврейская девушка будет посмелей многих Украинских мощных мужчин.
LoveFreedom    04.07.2019, 08:35
Оценка:  -2
LoveFreedom
не по смелей а по продажней))нет ни единого видео подтверждающего это а вот противоположное есть,ка ки есть документальное видео где показано как сепаратисты обстреливают поселки и села с танков и артиллерии,а также с градов.все в нашем мире доказуемо))
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 08:44
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Есть официальный отчет ОБСЕ где говорится, что с Украинской стороны обстрелов более чем в два раза больше.
LoveFreedom    04.07.2019, 08:37
Оценка:  -1
LoveFreedom
это так же как кацапы отнекивались и врали что не они сбили пассажирский самолет а украинский истребитель)что поделаешь они живут еще в средневековье и не знают что можно определить что сбило и с чего сбивали))вот и попали в просак когда им доказали что сбили русские со своего "бука"
banderivets1    04.07.2019, 03:05
Оценка:  0
banderivets1
Дура ляпнула что на ум взбрело, а теперь спохватилась. Не офис президента, а поселковое ПТУ.
Nikolas_Adver    04.07.2019, 03:30
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
всего лишь часть правды сказала. расхyячили полдонбасса, поубивали кучу народа, в т.ч. женщин и детей и думаете вам за это ничего не будет? фашистов после войны больше полвека вылавливали и давили, и вас то же самое ждет. херои гуцульско-бендеровские еще это не всосали, потом дойдет-вешаться будут
colavova    04.07.2019, 04:49
Оценка:  +1
colavova
на гилляках?
LoveFreedom    04.07.2019, 08:39
Оценка:  +1
LoveFreedom
да ты шоооо....а кацапы и сепары с водяных пистолетиков стреляют и таких же пушечек и ездят на деревянных танчиках))и по селам не стреляют и самолеты пассажирские не сбивают)
LoveFreedom    04.07.2019, 08:40
Оценка:  0
LoveFreedom
зато ты дофига всосал))он сперма мозги заменила)это же сколько отсосать нужно было?))
colavova    04.07.2019, 04:50
Оценка:  +1
colavova
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