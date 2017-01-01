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У Зе выступают за специальный комитет по реинтеграции Донбасса

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Такой комитет должен быть создан в Раде после выборов, считают в "Слуге народа".
В "Слуге народа" хотят отдельный комитет по реинтеграции Донбассе
В "Слуге народа" хотят отдельный комитет по реинтеграции Донбассе
Facebook штаба ООС

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Руководитель “Зе команды“ в Донецкой области Владимир Воронов выступает за создание в парламенте специального комитета по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает “Остров“.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола “Новая политика на Донбассе“. “На последнем съезде нашей партии мы обсуждали создание специального комитета в Верховной Раде по реинтеграции Донбасса“, - отметил он. 

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“Надеюсь, эта идея найдет место и мы ее реализуем“, - сказал Воронов. Напомним, ранее лидер партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков объявил о возобновлении и реанимации Минского процесса благодаря возвращению в него Леонида Кучмы.

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Теги: Слуга народа, Донбасс, реинтеграция, Рада, комитет
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