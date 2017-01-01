“Слуга народа” обвинила Кернеса в плагиате стилистики

Кернесу упрекнули за использование желто-зелено-белых цветов в стилистике партии.

Партия “Слуга народа” публично обвинили харьковского мэра Геннадия Кернеса в плагиате стилистики президентской политсилы. Об этом передает NewsRoom.

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Геннадий Кернес со своей партией попали на сайт ZeOpark, где собраны кандидаты в депутаты, без разрешения использующие в своей агитации стилистику политсилы “Слуга народа”.

ZeOpark - территория кандидатов в депутаты, которым не хватило денег на собственного дизайнера. Обитателей парка руками не трогать и не кормить, уже наелись до вашего прихода. Тут собраны НЕредкие экземпляры хамелеоноподобных кандидатов, - сказано в описании сайта.

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В перечень сайта попал и Геннадий Кернес со своей партией, а точнее со стилистикой ее рекламы. В “Слуге народа” увидели не просто сходство, а откровенный плагиат, поэтому публично обвинили в воровстве идеи скандального харьковского мэра и его политическую партию “Доверяй делам”.

"Слуга народа" увидела воровство идеи ZeOpark

Напомним, в АП передумали расследовать “плагиат” выступления Зеленского в Брюсселе. У Зеленского заявили, что во всем виноваты “стереотипные подходы” к подготовке речи.