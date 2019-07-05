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Геращенко оконфузилась, пытаясь пристыдить Зеленского

Комментариев: 14
Ирина Геращенко, обвиняя Офис президента в незнании географии, назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.
Геращенко оконфузилась
Геращенко оконфузилась
facebook.com/iryna.gerashchenko

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко хотела упрекнуть пресс-службу президента Владимира Зеленского за незнание столиц после того, как его пресс-служба назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.

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Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама. Затем вице-спикер отредактировала свой пост.

На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо, - написала она.

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Пользователи сети заметили ошибку и написали об этом в комментариях. Затем Геращенко удалила слова о Нидерландах и признала свою ошибку.

P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию, - написала вице-спикер ВР.

 
Отметим, в пресс-службе президента также вскоре исправили ошибку, заменив формулировку “столица Канады“ на “столица провинции Онтарио“.
 
Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге. 

 

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Теги: столица, фото, соцсети, конфуз, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко
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Комментариев (14)
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Людмил_А    05.07.2019, 13:00
Оценка:  +5
Людмил_А
и вот это тупое рагулье представляет Украину на международной арене... ни образования, ни воспитания...
КимЧенПых    05.07.2019, 12:40
Оценка:  +6
КимЧенПых
ТП.
trgvm1    05.07.2019, 12:28
Оценка:  +9
trgvm1
,sxrf бычка конченная
Boxerogos    05.07.2019, 12:26
Оценка:  +9
Boxerogos
От престарелой полоумной шлюшки Ырыны уже давным-давно никто из разумных людей ничего иного и не ждет.Эта шизофреничка избрала смыслом своего ничтожно-никчемного существования конфуз.И с этим фактом нужно просто смириться.))))))))))))))
LoveFreedom    05.07.2019, 12:29
Оценка:  -9
LoveFreedom
откуда знаешь о ее шизофрении?вместе лечились?))не удивлен)давно все заметили что с головой у тебя проблемы)
nfhvyt    05.07.2019, 12:31
Оценка:  +8
nfhvyt
Не нужно оскорблять больных людей, ведь один такой возглавляет Укр. парламент ((
Boxerogos    05.07.2019, 12:33
Оценка:  +3
Boxerogos
А"все"это кто,бот?Ты и десятки твоих аккаунтов на БМ?А ты теперь напиши под каждым своим ником"Я заметил".Чтобы все действительно поверили что здесь целая толпа тех кто это заметил,а не вовсе один потрохосос с кучей разных аккаунтов,обожравшийся неопознанных фрагментов!))))))))))))
VSHIVANKA    05.07.2019, 12:25
Оценка:  +6
VSHIVANKA
ТУПОРЫЛАЯ БАЗАРНАЯ БАБА...)))
LoveFreedom    05.07.2019, 12:30
Оценка:  -10
LoveFreedom
какая самокритика)так держать)почаще пиши правду о себе)
T-REX2    05.07.2019, 12:23
Оценка:  +6
T-REX2
Херащенко сама спамер,сколько раз постила непровереную информацию
ЗаУкраину    05.07.2019, 12:16
Оценка:  +9
ЗаУкраину
тупорылая подстилка ющенка.Кто не в курсе можете погуглить...))
Letohradek    05.07.2019, 12:20
Оценка:  -12
Letohradek
Есть интересная статья на БМ - Парубий объяснил Зе, что тот не может не подписать закон об импичменте
Нет желания прокомментировать ее содержание?
nfhvyt    05.07.2019, 12:29
Оценка:  +7
nfhvyt
Ты всерьёз изучаешь высказывания человека с психическими отклонениями и ищешь в них смысл?
Дром    05.07.2019, 12:35
Оценка:  +6
Дром
Есть: Закон автоматически считается принятім. А что Зеленский утверждал иное? Раздули из пустого места шторм...а проще пернули
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