Геращенко оконфузилась, пытаясь пристыдить Зеленского
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко хотела упрекнуть пресс-службу президента Владимира Зеленского за незнание столиц после того, как его пресс-служба назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.
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Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама. Затем вице-спикер отредактировала свой пост.
На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо, - написала она.
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Пользователи сети заметили ошибку и написали об этом в комментариях. Затем Геращенко удалила слова о Нидерландах и признала свою ошибку.
P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию, - написала вице-спикер ВР.
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