Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский улетел на Донбасс в годовщину освобождения Краматорска

Комментариев: 0
Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Славянска и Краматорска от сепаратистов.
Зеленский едет на Донбасс в третий раз за полтора месяца
Зеленский едет на Донбасс в третий раз за полтора месяца
president.gov.ua/
Президент Владимир Зеленский посетит Донбасс в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.
 
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 5 июля.
 

Читай также: "Подстава" Зеленского: эксперт оценил последние кандидатуры на пост руководителей СБУ

В Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.
 
Также в программе - представление нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Перед этим Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободы.

"Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - прокомментировал Зеленский.

Читай также: ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе

Отметим, перед визитом в Донецкую область Зеленский вернулся из поездки в Канаду, в ходе которой он оценил стоимость восстановления Донбасса.

Напомним, президент впервые посетил Донбасс 27 мая. Тогда он побывал на передовой в Луганской области. А 15 июня он пестил Мариуполь.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донецкая область, Краматорск, Славянск, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь