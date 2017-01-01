Зеленский улетел на Донбасс в годовщину освобождения Краматорска

Сегодня исполняется пять лет со дня освобождения Славянска и Краматорска от сепаратистов.

Зеленский едет на Донбасс в третий раз за полтора месяца president.gov.ua/

Президент Владимир Зеленский посетит Донбасс в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 5 июля.

Читай также: "Подстава" Зеленского: эксперт оценил последние кандидатуры на пост руководителей СБУ В Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов. В Краматорске глава государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов.

Также в программе - представление нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Перед этим Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободы.

"Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений!" - прокомментировал Зеленский.

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Отметим, перед визитом в Донецкую область Зеленский вернулся из поездки в Канаду, в ходе которой он оценил стоимость восстановления Донбасса.

Напомним, президент впервые посетил Донбасс 27 мая. Тогда он побывал на передовой в Луганской области. А 15 июня он пестил Мариуполь.