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Зеленский о критике фото с Ниагары: Не пишите плохо о том, что буду пить во Львове кофе

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Президент попросил своих недоброжелателей писать меньше гневных комментариев в его адрес.
Зеленский ответил на хейт в интернете
Зеленский ответил на хейт в интернете
president.gov.ua

Президент Украины отреагировал на критику под фотографией, на которой он, первая леди и глава ОП Богдан позируют на фоне Ниагарского водопада в Канаде. Зеленский попросил комментаторов не писать плохо о том, что он сегодня выпил кофе во Львове, передает Укринформ.

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Президент снова обратил внимание на критику этого фото во время представления нового губернатора Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Мы были в Канаде, у нас было 19 различных встреч, и после этого у нас осталось 3 часа свободного времени. Поэтому мы поехали к Ниагарскому водопаду ... И все начали писать, как так можно, когда вы будете работать. Я очень вас прошу не пишите очень плохо о том, что буду пить во Львове кофе. Потому что мы очень бы хотели попить львовского кофе, - отметил Зеленский.

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Напомним, Зеленский иронично ответил на пост украинца. Президент ответил на публичный вопрос к нему касательно фотографии с Ниагарского водопада.

 

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Теги: Зеленский, критика, кофе, Львов
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