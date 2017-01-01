“Мать цинично врала”: подробности убийства 14-летней Инны под Днепром

Известно, что родители заметили пропажу дочери только спустя неделю.

Обстоятельства убийства изнасилованной 14-летней девочки под Днепром привели в шок жителей села Миролюбовка, где нашли тело. Детали убийства рассказала начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец на своей странице в Facebook.

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Оказалось, что родители практически неделю не знали, где их дочь потому, что все это время находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чиновница рассказала, что горе-мать Инны Дубик позвонила ей и рассказала, что ее дочь пропала и она не знает, где она и когда она вообще пропала.

Девочку Инну вчера вечером нашли в с.Миролюбовка убитой, недалеко от того места, где Инна пасла коров. Нелюдь (он не из местных, но жил в селе), убил девочку еще 23 июня, тело прикопал в посадке. Больше я пока ничего не знаю. Мне страшно смотреть матери девочки в глаза, она мне спокойно цинично врала. Я искала ее девочку, а она цинично врала. И еще она была равнодушной, без эмоций, - написала Компаниец.

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Женщина рассказала, что мать даже не знала, где искать свою дочь. Мать Инны даже не смогла ответить на вопрос, с какого времени ее дочь не ночевала дома. Также она не испытывала тревожных эмоций потому, что, по ее словах, девочку видели в селе.

Я по телефону "заставляла" ее искать девочку, она мне отвечала:" Да где я ее найду". На вопросы, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, мать отвечала, что где-то по селу Инна появлялась. На вопрос мой, а где же девочка ночует, мать отвечала, что там, где и гуляет. Понимаете, ноль, полнейший ноль – вот чувства матери к факту пропажи своего ребенка, - добавила чиновница.

Алена Компаниец рассказала, что лично ездила по окрестностях и спрашивала молодежь о том, не видели ли они пропавшую девочку. Мать в то время сидела и бездействовала.

Поймите, люди не врали, люди старались помочь. Мне тоже многие звонили и писали, что видели похожую девочку, я лично у молодежи в Желтых Водах спрашивала про Инну и под домом на улице Кропоткина стояла часами, я ей обращение писала, - добавила Компаниец.

Напомним, под Днепром изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Девушка-подросток пропала в конце июня. Место убийства показал сам задержанный насильник.