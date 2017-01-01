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Партия Зеленского обжаловала повторную жеребьевку

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Слуга народа обжаловала решение суда по повторной жеребьевке партий на выборы в Верховную Раду.
ЦИК обязали провели жеребьевку среди партий
ЦИК обязали провели жеребьевку среди партий
facebook.com/UACEC

Президентская партия Слуга народа подала апелляцию на решение суда об обязательстве Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Верховную Раду, говорится в сообщении политсилы на свтранице в Facebook.
 
"Политическая партия Слуга народа подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевки. Только так мы можем защитить права избирателей", - сказано в сообщении.
 
В партии отмечают, что изменения номеров в списках могут иметь крайне негативные последствия, в частности, - искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.
 
Также в Слуге народа подчеркивают, что решение суда делает невозможным перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможным проведение голосования на внеочередных выборах 21 июля.
 
Кроме того, в партии указывают на безвозвратные расходы средств государственного бюджета, которые возникнут в случае пережеребевки.
 
Напомним, 4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду. Центризбиркомне исключает, что парламетскаие выборы могут сорваться.

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Теги: ЦИК, жеребьевка, выборы в Раду, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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