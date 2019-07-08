Сегодня Зеленский, Туск и Юнкер проведут саммит Украина-ЕС

Саммит пройдет в Киеве, по его итогам будет принято совместное заявление.

Зеленский вместе с Туском и Юнкером возглавят и проведут саммит president.gov.ua

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8 июля в Киеве состоится саммит Украина - Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

“8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз. Его возглавят президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер“, - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в Мариинском дворце во второй половине дня.

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Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, отмечают в Офисе президента.

По результатам саммита будет принято совместное заявление, добавила также пресс-служба. Напомним, вчера Владимир Зеленский и Дональд Туск вместе посетили Станицу Луганскую.