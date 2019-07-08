Встречу Гройсмана и Могерини неожиданно отменили

Мероприятие было запланировано на сегодня, глава дипломатии ЕС приехала в Киев на саммит.

Гройсман не встретится с Могерини EPA/UPG

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Запланированная на понедельник встреча премьера Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года“, - указали в пресс-службе.

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5 июля в пресс-службе правительства сообщили, что Гройсман 8 июля проведет встречу с председателем Евросовета Дональдом Туском и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Глава дипломатии ЕС будет находиться в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС сегодня в Мариинском дворце.

Напомним, сегодня в Киеве пойдет саммит Украина-ЕС. Его проведут президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Код Юнкер.