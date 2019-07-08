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Встречу Гройсмана и Могерини неожиданно отменили

Комментариев: 2
Мероприятие было запланировано на сегодня, глава дипломатии ЕС приехала в Киев на саммит.
Гройсман не встретится с Могерини
Гройсман не встретится с Могерини
EPA/UPG

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Запланированная на понедельник встреча премьера Владимира Гройсмана и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини отменена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года“, - указали в пресс-службе.

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5 июля в пресс-службе правительства сообщили, что Гройсман 8 июля проведет встречу с председателем Евросовета Дональдом Туском и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Глава дипломатии ЕС будет находиться в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС сегодня в Мариинском дворце.

Напомним, сегодня в Киеве пойдет саммит Украина-ЕС. Его проведут президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Код Юнкер.

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Теги: Гройсман, Могерини, ЕС, Украина-ЕС, саммит, встреча
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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    08.07.2019, 09:36
Оценка:  0
П
Гройсмана прокинули. Это знак?
Ira0956    08.07.2019, 09:33
Оценка:  -1
Ira0956
Медаль "Ангел Хранитель Мира", которую папа Франциск вручил Путину,
всего-то 5-я по счёту с 1557 года.
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