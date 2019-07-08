Глава СНБО Данилюк раскритиковал телемост с РФ

По словам Александра Данилюка, Украина должна реагировать "уверенно, без лишних эмоций и паники " .

Секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал идею телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским Россия-24.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

По словам Александра Данилюка, сравнивать планируемый телемост с телемостом между РФ и США в 1982 году неразумно.

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“Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом “США-СССР“ в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают “соединить“ внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за “прорыв“ в отношениях между “братскими“ народами. Прошу прекратить истерику“, – написал он.

Данилюк считает, что количество подобных провокаций станет только больше.

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“Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями“, – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Росія 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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