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Глава СНБО Данилюк раскритиковал телемост с РФ

Комментариев: 42
По словам Александра Данилюка, Украина должна реагировать "уверенно, без лишних эмоций и паники " .
Александр Данилюк
Александр Данилюк
facebook.com/alex.danylyuk

Секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал идею телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским Россия-24.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

По словам Александра Данилюка, сравнивать планируемый телемост с телемостом между РФ и США в 1982 году неразумно.

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“Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом “США-СССР“ в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают “соединить“ внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за “прорыв“ в отношениях между “братскими“ народами. Прошу прекратить истерику“, – написал он.

Данилюк считает, что количество подобных провокаций станет только больше.

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“Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями“, – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Росія 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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Теги: NewsOne, Россия-24, телемост, Данилюк
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Комментариев (42)
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Da-Gabon    08.07.2019, 14:14
Оценка:  -7
Da-Gabon
Непонятно со статьи - справился он со своей паникой или нет?
Letohradek    08.07.2019, 14:23
Оценка:  +3
Letohradek
Справился! Телемоста с фашистской педерацией не будет
SINIY26    08.07.2019, 14:14
Оценка:  +7
SINIY26
И что будут обсуждать?Как не хорошо поступает Украина - не сдаётся?
Туземун    08.07.2019, 14:19
Оценка:  -4
Туземун
Нi рогуль, всіх цікавить коли майдавонь перестане тероризувати Україну і ненька знову стане мирною і доброю ...
Kostos    08.07.2019, 14:20
Оценка:  +2
Kostos
утёнок, а кто это рогуль?
SINIY26    08.07.2019, 14:31
Оценка:  +1
SINIY26
Україна-ненька стане мирною, коли всі моторилки і мамайки перестануть ходити по українській землі.
Туземун    08.07.2019, 14:09
Оценка:  -4
Туземун
Вот так, на запугивании и брехне и держится власть в Украине после гос.переворота. Не пускают журналистов ни в Крым, ни в Донбасс... А вдруг правда просочится? На Голобородько была надежда, но видимо выбрали флюгера и приспособленца..
Kostos    08.07.2019, 14:11
Оценка:  +3
Kostos
и поэтому ты с нескольких аков ходишь на БМ посрать? Да, туалетный утёнок?
Туземун    08.07.2019, 14:14
Оценка:  -5
Туземун
Да угомонись ты, смерд. Досыть псувати повiтря....
Kostos    08.07.2019, 14:17
Оценка:  +3
Kostos
Туалетный утёнок, не нервничай, носик забъёцца
tulchanin    08.07.2019, 14:02
Оценка:  -5
tulchanin
"Украина должна реагировать "уверенно, без лишних эмоций и паники "©
Должна но чет не получается.... СБУ аж СНБО созывать начало, нацики в панике пикеты устраивают. "Спасайся кто может ! Россияне из телевизора лезут, ща всех захватят! Руби провода! "
Но обошлось... "патриоты" опять всех спасли =)
Kostos    08.07.2019, 14:08
Оценка:  +4
Kostos
какого куя ты сунешь сюда своя пятак? тебя сколько раз посылали НАХ? Или мокшанская наглость не даёть покоя??
tulchanin    08.07.2019, 14:22
Оценка:  -5
tulchanin
Заканчивай истерику, телемоста не будет, возвращайся в кроватку, пей назначенные таблетки. Все хорошо, сегодня Путин не придет! =)))
Kostos    08.07.2019, 14:26
Оценка:  +2
Kostos
шо, самоварчик, слился? 501 раз посылаю тебя НАХ Поняло чи не?
SINIY26    08.07.2019, 14:02
Оценка:  +2
SINIY26
Договора, подписанные с рф, не стоят ничего.
Коляка    08.07.2019, 14:17
Оценка:  -6
Коляка
да, да слышали этот бред))
SINIY26    08.07.2019, 14:25
Оценка:  +3
SINIY26
Дави сыры и абрикосы, а то в моцкву придут пиндосы!
Coюзник    08.07.2019, 13:59
Оценка:  +3
Coюзник
А представьте себе в Тюмени про-украинский канал устраивает телемост с например 1+1 на тему российских наемников на Донбассе ...
Coюзник    08.07.2019, 14:00
Оценка:  +2
Coюзник
Ну что россияне ... представили???
Kostos    08.07.2019, 14:02
Оценка:  +2
Kostos
биндеравцы и галицаи плахие, а ани харошие... ты шо низнал? нас паложено гноить в сибири и топить в Днепре, аки ватутин-поц.
tulchanin    08.07.2019, 14:04
Оценка:  -5
tulchanin
Ну вполне могли бы с Дождем такое устроить.... было бы интересно!
Kostos    08.07.2019, 14:10
Оценка:  +5
Kostos
вот оккупируют у тя пару областей и с наглой ухмылкой скажут "этанимы", "мышебратья" - вот тогда и похохочем
Coюзник    08.07.2019, 14:13
Оценка:  +9
Coюзник
Скажем так Хабароский край проведет референдум в пользу Китая ... а китайские военные этот референдум будут охранять (без опознавательных знаков)
tulchanin    08.07.2019, 14:19
Оценка:  -4
tulchanin
Coюзник
Ну если смогут без единого выстрела все это провернуть. Тогда только говорить и останется... раз сразу испугались воевать, "после драки кулаками не машут"©
А телемост то тут причем ?
Kostos    08.07.2019, 14:22
Оценка:  +1
Kostos
самовар, так ху.ло обещалось прятаться за женщинами и детьми ты хотело, абы мы стреляли по гражданским? а потом на весь свет хотел вопить про воен. преступления? а куй тебе не сало?
Туземун    08.07.2019, 13:55
Оценка:  -4
Туземун
Чего боится майдавонь? Шо лякае евродрочеров? Напевно тилькы правда. Они посадили всех на порошенковскую брехню, на рагулячу пропаганду, а остальных пытаются изолировать...
Выбирайте в Раду или Вилкула с командой или Шария...
Kostos    08.07.2019, 13:59
Оценка:  +4
Kostos
та ну Ты начнешь про Аллею Слива скулить... Про мальчика разпъятого...
SINIY26    08.07.2019, 14:06
Оценка:  -1
SINIY26
Говорят, Моторыло и остальные ихтамнет - живы, это правда?
Туземун    08.07.2019, 14:12
Оценка:  -8
Туземун
Говоря в котлах укропов не косили, а братались с ними. Це правда?
Kostos    08.07.2019, 14:12
Оценка:  +6
Kostos
не... разобраны на запчасти. Только на Аллее Слива есть мандарола
SINIY26    08.07.2019, 14:22
Оценка:  +3
SINIY26
Ты ещё сбитым боингом не похвастался.а ну-ка?
ЗаУкраину    08.07.2019, 13:50
Оценка:  -3
ЗаУкраину
вот вам и дурчинов №2. Чего боитесь, выблядки? Хотите войнушку продолжать?ню-нЮ.
Или хотите получить минимальный % на выборах? Так получите,+ импичмент зЕленой сопле каломойши.
Kostos    08.07.2019, 13:50
Оценка:  +5
Kostos
ПНХ
Kostos    08.07.2019, 13:48
Оценка:  +3
Kostos
Ниправда! Роися харашая! Да, Рог?
Peyot    08.07.2019, 13:43
Оценка:  +1
Peyot
отозвали лицензию и запрет на вещание телеканалов которые это придумали - самая правильная первая реакция а дальше по ситуации!
udacha+++    08.07.2019, 13:47
Оценка:  -5
udacha+++
Правильно, не дай Бог украинцы правду узнают, они же ,по твоему,обязаны тупо верить нацикам и отрицать гражданскую войну
Kostos    08.07.2019, 13:49
Оценка:  +4
Kostos
аб чем правду? кто Крым с донбассом оккупировал?
nfhvyt    08.07.2019, 13:54
Оценка:  -5
nfhvyt
Не, кто Крым сдал без единого выстрела и кто отдал приказ бомбить Донбвсс.
Kostos    08.07.2019, 14:00
Оценка:  +5
Kostos
ага... дай угадаю... омириканцам сдал или австралийцам?
Kostos    08.07.2019, 14:00
Оценка:  +6
Kostos
А кто там за женщинами и детьми прятаться абищал? не ху.ло ли?
nfhvyt    08.07.2019, 14:02
Оценка:  -8
nfhvyt
А что тут гадать, Крым сдали России, Украину сдали амерам.
Kostos    08.07.2019, 14:23
Оценка:  +2
Kostos
ssdjhgfjkag, бот, ты про "без единого выстрела" всосало?
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