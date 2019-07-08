Глава СНБО Данилюк раскритиковал телемост с РФ
Секретарь СНБО Александр Данилюк раскритиковал идею телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским Россия-24.
Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.
По словам Александра Данилюка, сравнивать планируемый телемост с телемостом между РФ и США в 1982 году неразумно.
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“Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом “США-СССР“ в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают “соединить“ внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за “прорыв“ в отношениях между “братскими“ народами. Прошу прекратить истерику“, – написал он.
Данилюк считает, что количество подобных провокаций станет только больше.
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“Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями“, – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Росія 1. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.
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Должна но чет не получается.... СБУ аж СНБО созывать начало, нацики в панике пикеты устраивают. "Спасайся кто может ! Россияне из телевизора лезут, ща всех захватят! Руби провода! "
Но обошлось... "патриоты" опять всех спасли =)
Ну если смогут без единого выстрела все это провернуть. Тогда только говорить и останется... раз сразу испугались воевать, "после драки кулаками не машут"©
А телемост то тут причем ?
Выбирайте в Раду или Вилкула с командой или Шария...
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