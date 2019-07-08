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Суд отпустил из СИЗО двух убийц, ради видео сбросивших мужчину с моста

Комментариев: 2
Видео убийства и показания свидетелей стали неоспоримыми доказательства вины двух задержанных.
Суд мотивировал свое решение тем, что “подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства"
Суд мотивировал свое решение тем, что “подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства"
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В городе Днепр коллегия судей выпустила из СИЗО двух молодых людей 23 и 26 лет, которые избили мужчину и сбросили его с моста, при снимая происходящее на видео.

Об этом сообщает местный сайт Verge.

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Преступление произошло в апреле этого года. Парни набросились на 48-летнего местного жителя, инвалида второй группы, на набережной и начали его избивать. Чтобы укрыться от ударов, тот перелез через перила моста, однако парни продолжали избиение. Не выдержал ударов, мужчина сорвался и упал с высоты на камни и, потеряв сознание, захлебнулся.

Нападавших задержали полицейские, а видео убийства и показания свидетелей стали неоспоримыми доказательства их вины. Дело было открыто по ч.2 статьи 115 УК (умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное из хулиганских мотивов).

В июне материалы передали в один из райсудов Днепра. Однако, уже на подготовительном заседании суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых: освободил их из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест.

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“Коллегия судей отказала прокурору в продлении этим парням меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустила их под домашний арест. Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала свое решение тем, что…. “подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства“, - рассказал адвокат Александр Багаури, представляющий интересы родственников убитого.

Как сообщалось 7 апреля, в Днепре ради забавы парни избили и утопили мужчину, засняв все на видео.

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Теги: убийство, Днепр, СИЗО
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Комментариев (2)
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КимЧенПых    08.07.2019, 14:13
Оценка:  0
КимЧенПых
что бля?
Потому_что    08.07.2019, 14:09
Оценка:  +2
Потому_что
куда катится этот мир...позитивно характеризируются...убийцы...нет слов.
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