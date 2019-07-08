Суд отпустил из СИЗО двух убийц, ради видео сбросивших мужчину с моста

Видео убийства и показания свидетелей стали неоспоримыми доказательства вины двух задержанных.

Суд мотивировал свое решение тем, что “подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства" facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В городе Днепр коллегия судей выпустила из СИЗО двух молодых людей 23 и 26 лет, которые избили мужчину и сбросили его с моста, при снимая происходящее на видео.

Об этом сообщает местный сайт Verge.

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Преступление произошло в апреле этого года. Парни набросились на 48-летнего местного жителя, инвалида второй группы, на набережной и начали его избивать. Чтобы укрыться от ударов, тот перелез через перила моста, однако парни продолжали избиение. Не выдержал ударов, мужчина сорвался и упал с высоты на камни и, потеряв сознание, захлебнулся.

Нападавших задержали полицейские, а видео убийства и показания свидетелей стали неоспоримыми доказательства их вины. Дело было открыто по ч.2 статьи 115 УК (умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное из хулиганских мотивов).

В июне материалы передали в один из райсудов Днепра. Однако, уже на подготовительном заседании суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых: освободил их из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест.

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“Коллегия судей отказала прокурору в продлении этим парням меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустила их под домашний арест. Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала свое решение тем, что…. “подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства“, - рассказал адвокат Александр Багаури, представляющий интересы родственников убитого.

Как сообщалось 7 апреля, в Днепре ради забавы парни избили и утопили мужчину, засняв все на видео.