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Вакарчук хочет зарегистрировать еще три политические ТМ

Комментариев: 1
Партийный слоган и визуалы партии могут стать торговыми знаками.
Вакарчук подал заявки на патент ТМ
Вакарчук подал заявки на патент ТМ
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков. Они касаются партийной символики и участия “Голоса” в парламентских выборах.

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Об этом свидетельствуют данные в базе заявок, поданных на регистрацию Украинского института интеллектуальной собственности "Укрпатент". Все заявки поданы в начале июня. 

Вакарчук решил зарегистрировал визуалы партии, а также слоган “Твій голос змінює все”.

От имени политика поступило три заявки
От имени политика поступило три заявки
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По словам Вакарчука, он намерен использовать эти товарные знаки для полиграфии и в образовательных целях. А слоган - для проведения разнообразных мероприятий, брифингов для прессы, общественных собраний. 

Напомним, Вакарчук четко ответил, уйдет ли со сцены, если попадет в Раду. Лидер “Голоса” сделал заявление касательно сценической карьеры. 

 

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Теги: Вакарчук, "Голос", ТМ, слоган
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 14:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну все. Теперь у нас в политике нет политики. Бизнес и ничего больше.
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