Вакарчук хочет зарегистрировать еще три политические ТМ

Партийный слоган и визуалы партии могут стать торговыми знаками.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук подал заявки на регистрацию еще трех товарных знаков. Они касаются партийной символики и участия “Голоса” в парламентских выборах.

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Об этом свидетельствуют данные в базе заявок, поданных на регистрацию Украинского института интеллектуальной собственности "Укрпатент". Все заявки поданы в начале июня.

Вакарчук решил зарегистрировал визуалы партии, а также слоган “Твій голос змінює все”.

От имени политика поступило три заявки скриншот

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По словам Вакарчука, он намерен использовать эти товарные знаки для полиграфии и в образовательных целях. А слоган - для проведения разнообразных мероприятий, брифингов для прессы, общественных собраний.

Напомним, Вакарчук четко ответил, уйдет ли со сцены, если попадет в Раду. Лидер “Голоса” сделал заявление касательно сценической карьеры.