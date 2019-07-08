"Он болен": В ПЦУ отреагировали на интервью Филарета телеканалу Россия 24

В нашумевшем интервью Филарет заявил, что Петро Порошенко и Епифаний его обманули.

В ПЦУ прокомментировали скандальное интервью Почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, которое он дал российскому телеканалу Россия 24. Об этом пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) написал на своей странице Facebook.

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Евстратий (Зоря) заявил, что Патриарх не здоров, что это именно болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса.

“Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса“ - заявил Евстратий.

Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом - это мог сказать то другой человек, но не НАШ Патриарх. Сегодня болезнь оказалась очередным “пробитием дна" - написал Евстратий

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.