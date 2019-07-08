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"Он болен": В ПЦУ отреагировали на интервью Филарета телеканалу Россия 24

Комментариев: 2
В нашумевшем интервью Филарет заявил, что Петро Порошенко и Епифаний его обманули.
Филарет дал интервью России 24, где раскритиковал Томос
Филарет дал интервью России 24, где раскритиковал Томос
Скриншот видео

В ПЦУ прокомментировали скандальное интервью Почетного  патриарха Православной церкви Украины Филарета, которое он дал российскому телеканалу Россия 24. Об этом пресс-секретарь ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) написал на своей странице Facebook.

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Евстратий (Зоря) заявил, что Патриарх не здоров, что это именно болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса.

“Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса“ - заявил Евстратий.

Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом - это мог сказать то другой человек, но не НАШ Патриарх. Сегодня болезнь оказалась очередным “пробитием дна" - написал Евстратий

Ранее сообщалось о том, что Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

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Теги: Филарет, Епифаний, Россия 24
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    08.07.2019, 14:24
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДЕДУШКА СТАЛ НЕУГОДЕН....
ВИДИМО СКОРО ДЕДУШКУ ОБВИНЯТ В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТА, РАССТРЕЛЕ ДЕПУТАТОВ И ОБРУШЕНИЮ КРЫШИ РАДЫ С ПОМОЩЬЮ МИНОМЕТОВ.....)))
ГДЕ-ТО УЖЕ ЭТО БЫЛО....)))
ВосставшийИзБана    08.07.2019, 14:08
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
- Скажите, что лучше: склероз или маразм?
- Однозначно - склероз.
- А почему?
- При склерозе про маразм можно просто забыть.
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