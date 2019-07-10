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В Днепре грабители вновь взорвали банкомат

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Преступники скрылись на велосипедах.
Полиция разыскивает преступников
Полиция разыскивает преступников
dp.informator.ua

В городе Днепр 9 июля около 2:25 на Донецком шоссе на первом этаже 10-этажого дома № 1 у входа в отделение “Райффайзена“ злоумышленники подорвали банкомат “Райффайзен Банк Аваль“.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной версии, в банкомат запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало на части. Есть информация о двоих неизвестных, которые забрали несколько кассет с деньгами и скрылись в неизвестном направлении на спортивных велосипедах.

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“На момент кражи в терминале было 5 кассет с деньгами, общая сумма которых составляла около 1 миллиона 100 тысяч гривен. Преступники же забрали только две кассеты, в которых было около 400 тысяч гривен“, - уточняется в сообщении. 

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 УК (кража). Следственные действия продолжаются.

Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
dp.informator.ua

Как сообщалось 25 июня, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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Теги: ограбление, Днепр, взрыв, банкомат
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