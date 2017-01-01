Зеленский о Чернобыльской зоне: Сделаем тут землю свободы

Президент хочет, чтобы в зоне отчуждения было пространство "без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим".

Президент Владимир Зеленский хочет превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины. Об этом он заявил во время церемонии открытия новой арки над ЧАЭС в среду, 10 июля.

Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины, - сказал он и отметил, что сначала будет создан “зеленый коридор“ для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

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Зеленский также подчеркнул, что больше не будет очередей на КПП и внезапных отказов в посещении зоны, о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска. Не будет также “запретов снимать видео и других подобных глупостей“.

Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий. Глава государства озвучил мэру города города претензии местных жителей и потребовал ответа.