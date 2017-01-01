В центре Сум из пистолета ранили отца с 15-летней дочерью
Прокуратура Сумской области начала досудебное расследование по факту покушения на убийство мужчины и его 15-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.
Неустановленная особа стреляла в них из пистолета около 12 часов дня в офисном помещении в проулке Терезова в Сумах. Местное издание передает, что по предварительным данным, стреляла женщина.
Прокуратура проводит первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и раскрытия уголовного преступления.
"Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Сумской местной прокуратуры, проведения расследования поручено Сумском ОП ГУНП в Сумской области", - сказано в сообщении.
Покушение на убийство (ч. 2 ст. 115 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
Cмотрите фотогалерею: В центре Сум из пистолета ранили отца с 15-летней дочерью
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