В центре Сум из пистолета ранили отца с 15-летней дочерью

По предварительным данным в потерпевших стреляла женщина. Инцидент произошел в офисных помещениях.

В Сумах стреляли в мужчину и его дочь sumy.gp.gov.ua

Прокуратура Сумской области начала досудебное расследование по факту покушения на убийство мужчины и его 15-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

Неустановленная особа стреляла в них из пистолета около 12 часов дня в офисном помещении в проулке Терезова в Сумах. Местное издание передает, что по предварительным данным, стреляла женщина.

Прокуратура проводит первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и раскрытия уголовного преступления.

"Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Сумской местной прокуратуры, проведения расследования поручено Сумском ОП ГУНП в Сумской области", - сказано в сообщении.

Покушение на убийство (ч. 2 ст. 115 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу в ресторане и ранил барменшу.

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