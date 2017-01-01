Сутки в зоне ООС: погиб военный, 7 раненных

Сепаратисты за сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных, есть погибший и пострадавшие.

За сутки в ООС 1 погибший, 7 раненных, 2 травмированы Минобороны Украины

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 июля, в результате обстрелов со стороны сепаратистов погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще семеро получили ранения, и двое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 11 июля.

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Отмечается, что противник 42 раза нарушилирежим прекращения огня, из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое - боевое травмирование", - сказано в сообщении.

Обстрелы велись возле населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Березовое, Широкино, Гранитное, Красногоровка, Водяное, Николаевка, Тарамчук, Лебединское, Причепиловка, Новотошковское, Луганское, Южное, Золотое-3, Попасная, Новоалександровка, Золотое-4, Новозвановка, Хутор Вольный, Новолуганское, Зайцево.

По данным украинской разведки 10 июля семь боевиков получили ранения.

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"С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.

Напомним,что за сутки до этого, 9 июля, сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 27 раз. Днем ранее, в ООС зафиксировали 17 обстрелов, потерь среди украинских военных не было.

Как сообщалось российская Федерация наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украино-российской границы.