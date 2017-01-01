Пристайко раскрыл детали переговоров в нормандском формате

Стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10, или 15 на 15.

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Замглавы Офиса президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко рассказал, что во время заседания советников президентов в нормандском формате“ были достигнуты договоренности о “хлебном“ перемирии на Донбассе и обмене “определенным количеством“ пленных. Об этом сообщает ТСН.

“Несмотря на абсолютные фундаментальные различия, в частности относительно причин войны и того, что происходит между украинско-российской делегацией, хочу сказать, что по большому счету состоялся продуктивный и прагматичный разговор“, - отметил он.

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“Удалось достичь определенных договоренностей, в частности, достижение прекращения огня, так называемое хлебное перемирие, проведение разминирования в Станице Луганской и разведение на двух предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования“, - заявил Пристайко.

Кроме этого, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10, или 15 на 15. По словам Пристайко, на этом количестве украинская делегация не останавливается, однако сейчас нужно разблокировать этот процесс обмена.

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Вместе с тем, он отметил, что конкретных имен не обсуждалось, это будут решать во время заседания в Минске. Больше читайте здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча советников президентов в нормандском формате прошла в Париже.