Смешко подрался с Добродомовым на съемках ток-шоу

Смешко помогали его охранники.

Лидер политической партии “Сила і честь” Игорь Смешко подрался с народным депутатом Дмитрием Добродомовым. Драка произошла в кулуарах передачи “Свобода слова”. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Виктория Сюмар.

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Известно, что Смешко накинулся на Добродомова с кулаками вместе со своими охранниками. Позже в прямом эфире политического ток-шоу политик имитировал искреннее удивление, когда его спросили о драке.

Я не знаю, какую "честь" имеет офицер, который в 2014 году вместо фронта занимался разве что своим трудоустройством на высокие должности, тогда как реальные офицеры делали батальоны и брали ответственность. Не знаю о какой "честь" можно говорить в Смешко, который физически набросился в кулуарах Свободы слова ICTV на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником). А потом в эфире изображал "удивление", - написала Сюмар.

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Напомним, нардепа Власенко выгнали с ток-шоу “Свобода слова”. Власенко пытался перебить гостя в студии.