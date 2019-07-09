Гройсман обвинил Порошенко в грязных интригах

Премьер прокомментировал вчерашний скандал с участием Климпуш-Цинцадзе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в недопуске вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС виноват Петр Порошенко. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова”.

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Гройсман отметил, что соратница Порошенко Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит не позвонила премьеру, или президенту. В то же время рядом каким-то образом оказались журналисты 5 канала и Прямого, которые сделали из этого скандал.

Автор скандала с Иванной Климпуш-Цинцадзе - это Петр Порошенко. Я часто сталкивался за 2,5 года деятельности с подковерными, грязными интригами, которые шли в мою сторону. Главное заниматься евроинтеграцией, а не пиаром политической силы, - заявил Гройсман.

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Позже он добавил, что “Ирина Геращенко не представляет, что она защищает”. По словам премьера, “по телевизору было одно, а на самом деле другое”.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе винит в своем недопуске в Мариинку Гройсмана. Вице-премьер считает, что ее исключению из списка участников саммита поспособствовал премьер Владимир Гройсман.