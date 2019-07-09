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Гройсман обвинил Порошенко в грязных интригах

Комментариев: 2
Премьер прокомментировал вчерашний скандал с участием Климпуш-Цинцадзе.
Гройсман заявил об интригах Порошенко
Гройсман заявил об интригах Порошенко
УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в недопуске вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС виноват Петр Порошенко. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова”.

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Гройсман отметил, что соратница Порошенко Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит не позвонила премьеру, или президенту. В то же время рядом каким-то образом оказались журналисты 5 канала и Прямого, которые сделали из этого скандал.

Автор скандала с Иванной Климпуш-Цинцадзе - это Петр Порошенко. Я часто сталкивался за 2,5 года деятельности с подковерными, грязными интригами, которые шли в мою сторону. Главное заниматься евроинтеграцией, а не пиаром политической силы, - заявил Гройсман.

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Позже он добавил, что “Ирина Геращенко не представляет, что она защищает”. По словам премьера, “по телевизору было одно, а на самом деле другое”.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе винит в своем недопуске в Мариинку Гройсмана. Вице-премьер считает, что ее исключению из списка участников саммита поспособствовал премьер Владимир Гройсман.

 

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Теги: Иванна Климпуш-Цинцадзе, Гройсман, Порошенко, интриги
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Комментариев (2)
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Boxerogos    09.07.2019, 14:11
Оценка:  +3
Boxerogos
Теперь Педя Пидоpoшенко просто обязан заявить что Гойсман работает на Путина ещё со школьной скамьи,а потому является угрозой нацбезопасности и независимости Украины.))))))))))))))))
ШВЕЙК    09.07.2019, 14:00
Оценка:  +6
ШВЕЙК
Швидко жи\дяpa перевзувся.
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