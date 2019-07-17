ГБР не планирует пересажать всех чиновников - Буряк

В Госбюро заверили, что стремятся к раскрытию преступлений, а не посадке всех подряд.

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Замдиректора Госбюро расследований Александр Буряк заявляет, что у ГБР нет намерения пересадить всех чиновников. Об этом сообщают Українські Новини.

"У ГБР нет намерения пересадить всех чиновников. Тот, кто переступил черту закона, действительно виновен, должен отвечать по закону. И ГБР приложит все усилия к выявлению и раскрытию преступлений", - отметил чиновник.

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По его словам, задача ГБР - чтобы люди поверили в правоохранительную систему, в то, что она действительно работает, что на заявления реагируют, а проблемы решаются.

"Вот, что для нас приоритетно. Понятно, общественный резонанс вызывают задержания высокопоставленных чиновников", - добавил Буряк.

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"Но задержание рядового правоохранителя, который совершил преступление против гражданина, для нас не менее важно. Считаю, что любое задержание злоумышленника для того, кто пострадал, будет важным", - подчеркнул он.

Громких задержаний с участием Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры до выборов Верховной Рады не будет.

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Замглавы ГБР Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений. ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении четверых руководителей подразделений ГБР.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко объяснили ГБР, почему тот не придет на допрос.