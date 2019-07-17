Самоубийство парня в отделении полиции: ГБР расследует халатность копов

Инцидент, который вчера случился в отделении полиции под Киевом расследуют сотрудники ГБР.

Вчера в отделении полиции города Ирпень 19-летний парень застрелился на глазах у копов после того, как из-за неразделенной любви пытался застрелить свою экс-девушку и ее бойфренда. На данный момент сотрудников полиции проверяют на служебную халатность, передает Информатор.

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Остается загадкой то, каким образом парню удалось освободить руку, достать оружие и выстрелить себе в голову. Сотрудники ГБР начали расследование по части 2 статьи 367 (служебная небрежность) УК Украины.

В ГБР подозревают, что оружие, из которого стрелял погибший, не изъяли должным образом на месте задержания.

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Санкция статьи за служебную халатность предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, под Киевом парень расстрелял экс-девушку с ее новым парнем и застрелился в отделении полиции. В помещении полиции парень неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям.