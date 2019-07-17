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Парубий пояснил Зеленскому, как правильно собрать Раду

Комментариев: 4
Спикер направил президенту сообщение о том, что нужно исправить его письмо о созыве парламента.
Парубий объяснил Зе, что нельзя просто так собрать внеочередное заседание
Парубий объяснил Зе, что нельзя просто так собрать внеочередное заседание
Facebook Андрея Парубия

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Чтобы собрать внеочередное заседание ВР, необходимо созвать внеочередную сессию Верховной Рады. Об этом в Facebook написал спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий.

“Как председатель Верховной Рады неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц“, - отметил он.

Спикер напомнил, что президент Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

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“Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь Регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады“, - пояснил Парубий..

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, такой возможности нет.

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“У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады“, - добавил он

“Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона“, - отметил спикер.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского предупредили о проблемах с "евробляхами" в случае отказа ВР собраться.

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Теги: Парубий, Зеленский, Рада, внеочередное заседание, депутаты
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    17.07.2019, 18:55
Оценка:  0
ЗаУкраину
паЛубий просто послал ЗЕлю нах.
GreenPeace!    17.07.2019, 18:54
Оценка:  +1
GreenPeace!
Когда уже мы уже забудем обо всех , кто был в раде и разворовал Украину...прикрываясь вышиванками и украинским языком.
Boxerogos    17.07.2019, 18:32
Оценка:  +3
Boxerogos
Хронический долбойоб парубий может только рассказать как правильно гoвно ложками жрать.На омерзительной харе этого полоумного выблядка написано что интеллектом он сильно уступает улитке.
Ira0955    17.07.2019, 18:44
Оценка:  -2
Ira0955
Хронический долбоет это ты педик!)) Давай роли ещё какашку через свой рот))) срань ватная!
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