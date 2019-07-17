Парубий пояснил Зеленскому, как правильно собрать Раду

Спикер направил президенту сообщение о том, что нужно исправить его письмо о созыве парламента.

Парубий объяснил Зе, что нельзя просто так собрать внеочередное заседание Facebook Андрея Парубия

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Чтобы собрать внеочередное заседание ВР, необходимо созвать внеочередную сессию Верховной Рады. Об этом в Facebook написал спикер парламента 8 созыва Андрей Парубий.

“Как председатель Верховной Рады неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц“, - отметил он.

Спикер напомнил, что президент Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

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“Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь Регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады“, - пояснил Парубий..

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, такой возможности нет.

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“У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады“, - добавил он

“Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона“, - отметил спикер.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского предупредили о проблемах с "евробляхами" в случае отказа ВР собраться.