У Зеленского ответили на указ Путина о гражданстве

Глава государства поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что команда президента "с грустью восприняла известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам, которые живут или ранее жили на Донбассе".

"Мы понимаем, что он (указ президента РФ) направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", - говорится в заявлении Офиса президента.

Со своей стороны Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины",

Также глава государства поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

Напомним, за последние пять лет существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet