Мы с Зеленским мечтаем об Оскаре - помощник президента

Соратник главы государства рассказал, сколько тот зарабатывал во время концертов и не исключил участие Зеленского в концерте Квартала 95.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир уверен, что после президентства Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и “создавать большое хорошее кино“, а также сообщил, что они вдвоем мечтают о кинопремии Оскар. Об этом Шефир сказал в интервью изданию ЛБ, которое было опубликовано в четверг, 18 июля.

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“Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино“, - сказал Шефир.

Он также сообщил, что считает дни, когда сможет вернутся к работе в студии Квартал 95.

“Квартал - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас - не есть любимое дело, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью… Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это Оскар“, - добавил Шефир.

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Он также сообщил, Зеленский зарабатывал за большой концерт около тысячи долларов. При этом помощник президента добавил, что сумма может быть большей или меньшей в среднем на 200 долларов. Также Шефир добавил, что не видит ничего плохого в том, что президент может принять участие в концерте Квартала 95.

“Я считаю, что это нормально… Вы не понимаете нашу психологию просто“, - сказал он.

В этом же интервья Шефир также заявил,что Зеленский надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Путиным. И уже сейчас всеми силами показывает, что готов к нему.

Напомним, соучередитель студии Квартал 95 Сергей Шефир является даним соратником и бизнес-партнером Зеленского. Он также пишет сценарии и занимается продюсированием, в частности, сериала Сваты. В мае был назначен первым помощником Зеленского.