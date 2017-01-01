Связанный труп в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Злоумышленника задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, где он последние несколько дней скрывался.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской. “В ходе первоочередных следственных действий была установлена личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Злоумышленника задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, где он последние несколько дней скрывался“, – говорится в сообщении.

По данным полиции, около месяца назад через социальные сети женщина познакомилась с жителем Днепропетровской области, с которым впоследствии стала вместе жить. На днях они праздновали день рождения, поэтому женщина взяла несколько выходных. Однако когда она не вышла на работу, а ее телефон перестал принимать звонки, к ней домой пришли коллеги и нашли ее мертвой. Сожителя женщины задержали.

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“Он признался, что между ними произошла драка, во время которой женщина якобы бросалась на мужчину с ножом, и он связал ей руки, но намерения убивать не имел. Его показания тщательно проверяются и будут учтены при решении окончательной правовой квалификации события, которая будет принята после получения заключения экспертизы“, - резюмировали в полиции.

Напомним, 18 июля в Святошинском районе Киева в доме по адресу улица Чистяковская, 7, нашли труп связанной женщины.

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