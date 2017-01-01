ОБСЕ требует от Украины разобраться с делом Шеремета
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть активизировать усилия и завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета, что произошло в 2016 году. Об этом говорится в заявлении организации, передает Depo.ua.
“Через три года убийство Павла Шеремета остается нерешенным и продолжает оказывать негативное влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов“, - сказал Дезир.
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Он отметил, что украинская власть должна сделать все, чтобы за убийство Шеремета, как и всех других нападения на журналистов, виновные были привлечены к ответственности.
“Безнаказанность за такие преступления неприемлема и порождает дальнейшее насилие“, - подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вызвал к себе с докладом по делу Павла Шеремета генпрокурора, главу Нацполиции, МВД и СБУ.
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